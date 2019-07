Europa, Giorgetti è il nome? Molti indizi... Ecco gli ultimi rumor dalla Lega

"Fantasia". Così fonti governative della Lega ai massimi livelli bollano le indiscrezioni uscite sulla stampa che danno come possibile commissario europeo indicato dal Carroccio gli ex ministri Giulio Tremonti e Domenico Siniscalco e il presidente di Fincantieri e dell'Istituto di politica internazionale Giampiero Massolo. Anche sul nome del responsabile delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio si registrano dai piani altissimi di Via Bellerio non poche perplessità legate non certo alla sua fedeltà a Matteo Salvini e al partito quanto alla possibilità di ottenere il via libera da parte dell'Europarlamento, viste le sue posizioni sovraniste spesso radicali.



Con Luca Zaia che si è chiamato fuori in quanto intenzionato a ricandidarsi il prossimo anno alle elezioni regionali in Veneto, per attuare in pieno l'agognata autonomia, l'unico nome spendibile in pista resta quello di Giancarlo Giorgetti. Nonostante il suo rifiuto pubblico espresso in più di una occasione, il ministro dell'Interno e vicepremier sta ancora cercando di convincere il suo braccio destro ad accettare il trasferimento in Europa. Salvini vuole un leghista al 100% e al momento sembrano non esserci alternative a GG.

Commissario Ue – Marco Zanni (Lega): "Giorgetti è un buon profilo per il portafoglio alla Concorrenza, escludiamo che Moavero possa rappresentare l'Italia nella prossima Commissione" - "Giorgetti è un profilo adatto per il portafoglio alla Concorrenza, mentre Centinaio si occupa di altre materie quindi sarebbe più adatto al portafoglio all'Agricoltura, e Moavero è un profilo che piace molto ai circoli Ue ma, come ha detto Matteo Salvini, il commissario italiano sarà una persona molto vicina alla Lega se non addirittura della Lega. Questo penso escluda Moavero". Lo sostiene Marco Zanni, europarlamentare e responsabile esteri della Lega, intervistato da Maria Latella a 24Mattino su Radio 24.

“Voto a Ursula Von der Leyen? Dipende dal Commissario che ci danno”. Lo ha detto l’eurodeputato della Lega, Marco Zanni, a 24Mattino su Radio 24 di Maria Latella e Oscar Giannino, rispondendo ad una domanda sull’atteggiamento che avrà la Lega sulla neo designata Presidente della Commissione Ue.

Ue, Centinaio: io commissario? Faccio il ministro e mi basta - "Faccio il ministro all’Agricoltura e al Turismo e questo basta e avanza. Mio malgrado mi sono trovato sui giornali come possibile candidato alla commissione alla Concorrenza, penso che ci siano persone più preparate, ma sono un uomo di partito e faccio ciò che vuole Matteo Salvini e faccio ciò che mi dice lui". Lo ha detto il ministro all’Agricoltura e al Turismo Gian Marco Centinaio, intervenendo all’assemblea Anbi, in corso a Roma, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di un suo possibile incarico come commissario Ue.