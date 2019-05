Europa gretina, dall'Olanda alla Svezia passando per +Europa

L’Europa si vede anche negli exit-poll. L’Inghilterra ha deciso di non pubblicarli fino a domenica, l’Olanda li ha già resi noti. Disunione in tutto. Comunque sia si danno già per certi dei risultati non confermati, che è altrettanto grave perché possono influenzare i voti degli elettori. Il sentiment elettorale dei popoli del nord non deve stupire in quanto sono sempre stati di sinistra…ops europei, basti pensare che il cittadino olandese ha ritenuto fondamentale in questa campagna elettorale la problematica ambientale; insomma sono diventati gretini. Del resto da questi popoli votati all’eutanasia (in Olanda si suicidano in media 5 persone ogni giorno), all’aborto, dove le droga è tollerata e perennemente depressi non c’è da aspettarsi certo una rivoluzione culturale anzi, sono “perfettamente” europei. Non sono del resto questi gli ideali di +Europa (sovvenzionata da Soros)?

In Svezia tre appartamenti su cinque sono abitati da una sola persona e una persona su dieci muore senza aver alcun parente. Con un gesto altamente eco-etico hanno legalizzato il compostaggio umano; in altre parole il corpo umano viene decomposto in un processo che richiede circa 30 giorni, nei quali il corpo viene sigillato in contenitore di acciaio pieno di erba medica, trucioli di legno e paglia. Poi il tutto viene riconsegnato ai famigliari per essere utilizzato nel giardino di casa. Gli ideatori assicurano che questa metodologia è “sostenibile e si tradurrà in significativi risparmi nelle emissioni di carbonio e nell'uso del suolo” e che “riduce la quantità di inquinanti tossici che vengono rilasciati nell'ambiente durante la decomposizione e la cremazione del corpo”.

Che brutto mondo aspetta le future generazioni.