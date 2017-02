Ue, Prodi "l'utile idiota"

Rifiuti, Ue a Italia: "Mettete una tassa nazionale sulle discariche". Via dalla follia europea. Subito. Romano Prodi, "l'utile idiota", metaforicamente parlando, come disse Emilio Fede, ha espresso idee insane. Su Repubblica ha inneggiato all'Europa a due velocità: "era da tempo che speravo che potesse succedere, è una spinta finalmente nella direzione giusta. La Germania è ora che si faccia leader dell'Europa". Eppure il "mortadella" fu il primo a sbandierare il vessillo europeo quando, taroccando il bilancio, ci trascinò verso la nostra fine. Il professore di Bologna dimentica solo un piccolo particolare ossia che l'Italia non sarà in testa all'elenco delle nazioni elette ma in coda, assieme a Grecia e Portogallo e che la Germania per ben tre volte ha portato il vecchio continente alla distruzione. Questa persona, assieme a tante altre, ci ha rovinato e continua a rovinarci. Sarebbe auspicabile una Norimberga italiana sull'Euro. L'incompetenza e la malafede di queste persone dai Renzi ai Monti, dai Padoa Schioppa ai Letta ci hanno trascinato nel baratro della deindustrializzazione e nella corruzione. I miasmi grillini sono il risultato della loro politica inconcludente e devastante. Le flatulenze pentastellate sono il prodotto delle promesse deluse, delle vigliaccherie della nostra classe politica. Ci meritiamo una fine ingloriosa perché il popolo italiano è fondamentalmente tragico, nella sua non appartenenza a nessuna idea, nel suo singolarismo, nell'egoismo che nasconde la fine del suo destino. E Prodi, con quella risata che richiama le maschere di Plauto, ne incarna l'ironia tragica. Che tristezza. E che tristezza vedere un popolo che accetta tutto supinamente, che non è più in grado di prendere in mano il suo destino, semmai l'abbia mai avuto. La globalizzazione come ultimo risultato ha portato alla scelta di chi è popolo e di chi non lo è. E l'Italia è un popolo che si fa rappresentare da un goffo Presidente della Repubblica e da un Presidente emerito figlio di una nomenklatura comunista mai tramontata. In Romania il popolo è sceso in strada per contrastare la decisione del governo che non voleva approvare una legge contro i corrotti. In Italia non succederà mai. Ci pieghiamo supinamente al fatto di pagare di più gli abbonamenti dei mezzi pubblici perchè un algoritmo non funzionava, accettiamo che un Presidente dell'associazione nazionale magistrati, Davigo, dica che gli errori giudiziari non esistono perché un giudice può giudicare anche in base a testimoni falsi, a prove non vere. Con lui i giudici non avranno mai colpa, non risponderanno mai di nulla. Un popolo che accetta che dementi grillini distruggano la Capitale, capitanati da un consunto e fallito clown, che corrotti banchieri non paghino nulla per il mal tolto, che clandestini dettino le leggi e via di questo passo non merita un futuro. Prodi ci rappresenta. E' lui il nostro alter ego, con quel sorriso che trasuda di stupidità infantile. Godiamoci San Remo con la De Filippi e l'abbronzato Conti dai cachet milionari o ancora meglio l'isola dei famosi con una scimmia, la dott.ssa Tibi, che giudica i naufraghi. Ce li meritiamo: rappresentano il nostro livello evolutivo.