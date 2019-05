Europee 2019, Ue valuta indagine su finanziamenti a Farage

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) sta valutando l'apertura di un'indagine su Nigel Farage, a seguito dei sospetti di finanziamento illecito riguardanti il politico britannico. La scorsa settimana, l'emittente tv Channel 4 ha riportato che Farage aveva ricevuto una serie di regali del valore di 450mila sterline dal magnate delle assicurazioni Arron Banks, cofondatore della campagna anti Unione europea Leave.EU. La valutazione iniziale sull'opportunità di aprire un'indagine, ha spiegato a Politico un portavoce di Olaf, "non significa che le persone coinvolte siano colpevoli di illeciti". L'agenzia, ha aggiunto, "rispetta pienamente la presunzione di innocenza". Nel frattempo, il Parlamento europeo ha aperto la propria indagine per valutare se Farage, non dichiarando i regali ricevuti, abbia violato le regole. L'ex leader dell'Ukip e fondatore del Brexit Party, vincitore annunciato del voto europeo nel regno Unito, ha negato qualsiasi addebito.