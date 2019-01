Europee, "Berlusconi? Non mi mette in ombra. Gli ho chiesto io di candidarsi"

Silvio Berlusconi sarà capolista in tutta Italia?

"Lo decide lui dove si candida".

Ok, ma secondo lei?

"Onestamente non lo so. Deciderà lui dove candidarsi".

Dopo le elezioni, Berlusconi farà l'europarlamentare o la sua è solo una candidatura di bandiera?

"No, no. Farà l'europarlamentare. Già lo ha fatto".

Nel simbolo di Forza Italia sulla scheda elettorale ci sarà la parola Berlusconi?

"E' il simbolo di Forza Italia, quindi...".

Lei è stato finora l'uomo di Forza Italia in Europa. Non è che la candidatura di Berlusconi la mette un po' in ombra?

"Io sono di Forza Italia e Berlusconi è il leader di Forza Italia. Ombra di che cosa? Io sono quello che sono e Berlusconi è quello che è. E' il leader del mio partito e gli ho chiesto io che si candidasse".

Però prima Forza Italia in Europa era Tajani, da giugno sarà Berlusconi...

"Io non ho mai vissuto di cose personali".

Quindi non si sente messo in secondo piano da Berlusconi?

"Assolutamente no. Berlusconi è il leader del partito e la sua presenza mi gratifica".



Tajani dove sarà candidato? In quale circoscrizione?

"Nella mia, Centro Italia. E' dal 1994 mi candido al Centro. Se poi devo fare altre candidature di servizio altrove perché il partito me lo chiede, le faccio. Ovvio".

Lei è candidato di nuovo alla presidenza del Parlamento europeo con l'accordo di Berlusconi?

"Deve essere il Ppe a dirlo, non dipende solo da Berlusconi".

Ma lei è disponibile?

"Certo, l'ho detto più volte".

E Berlusconi presidente della Commissione europea dopo Juncker? Che ne pensa?

"C'è già il candidato (il tedesco Manfred Weber è il candidato del Ppe, ndr").

Berlusconi presidente del Parlamento Ue?

"Non mi pare che sia intenzionato. Non credo che voglia stare in Europa tutto il tempo, fare il presidente del Parlamento è impegnativo".

Quanti voti porta a Forza Italia Berlusconi candidato?

"Certamente fa aumentare le percentuali. Ma dove ci porta non lo so".

Lei che obiettivo ha? Farete la doppia cifra?

"La doppia cifra non è in discussione. E' assolutamente sicura".

Magari supererete il Pd...

"Lavoriamo per noi, l'obiettivo non è superare uno o l'altro. L'obiettivo è prendere il maggior numero di voti possibili".

State creando attorno a Forza Italia un'aggregazione di forze politiche. Come va questo progetto?

"Con Cesa e con la Svp l'accordo è già chiuso. Stiamo lavorando per allargare ulteriormente il fronte e avremo forse anche altri accordi. Lavoriamo senza tanto clamore. Annunciamo le cose quando sono fatte".

Alle Europee Salvini e la Lega saranno un competitor...

"E' sempre stato così. Tutti sono competitor, quando si corre con il proporzionale ognuno corre per sé".

Rumor dicono che la Lega potrebbe correre da sola alle Regionali in Piemonte. Che cosa ne pensa?

"Se vuole perdere... Ma non mi risulta".