Europee, Berlusconi: "Tajani capolista nell'Italia Centrale"

"Penso che non sarò capolista in tutte le circoscrizioni, Antonio Tajani sarà capolista nella circoscrizione dell'Italia centrale". Lo ha detto Silvio Berlusconi, durante la registrazione di "Povera Patria", in onda stasera su Rai2, a proposito delle elezioni europee. Quanto al risultato di Forza Italia, l'ex premier ha risposto: "Non lo so, dipende tutto dagli italiani, se aprono gli occhi o restano ciechi".

Governo, Berlusconi: M5s peggio dei gilet gialli - "Al governo abbiamo peggio dei gilet gialli, i Cinque stelle stanno devastando l'Italia dai palazzi del potere". Lo ha detto Silvio Berlusconi, durante la registrazione di "Povera Patria", in onda stasera su Rai2. Il leader di Forza Italia ha aggiunto: "Quello che stanno facendo oggi, la loro incompetenza, l'odio verso gli imprenditori e verso chi ha raggiunto una posizione è molto grave".

Berlusconi: centrodestra esiste ed è unica soluzione per futuro - "Il centrodestra esiste ed è l'unica soluzione per il futuro". Ne è convinto Silvio Berlusconi, che durante la registrazione di "Povera Patria", in onda stasera su Rai2, ha ribadito che l'alleanza tra Forza Italia e la Lega non è in discussione, nonostante l'esperienza del governo giallo-verde. "Forza Italia sarà sempre il perno di tutto il centrodestra - assicura -: noi siamo i testimoni dei valori della storia occidentale".