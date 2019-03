Europee, Di Maio: "Nuovo gruppo né di destra né di sinistra"

Il M5s lavora alla nascita di un nuovo gruppo europeo "che si impegna a fare quello che è giusto" e non è "né di destra né di sinistra". Lo ha detto Luigi di Maio a Zagabria per la costruzione di una nuova piattaforma di movimenti per un gruppo al parlamento europeo dopo il voto del 26 maggio. All'incontro di oggi, ospiti dei croati di Zivi Zid, oltre al M5s hanno partecipato anche Kukiz '15 (Polonia) e Akkel (Grecia).

UE: DI MAIO, 'SALARIO MINIMO EUROPEO, STOP SFRUTTATI'

"L'Europa deve cambiare prima di tutto dandosi una ragione di esistere: rimettere al centro i lavoratori". Lo dice Luigi di Maio a Zagabria. Il vicepremier annuncia la proposta di un "salario minimo orario per tutti i cittadini europei, perche' se non ha un salario minimo non sei più un lavoratore ma uno sfruttato", rimarca di Maio.