Europee, "Noi con l'Italia esperienza chiusa". Stop di Fitto a Lupi e Romano

"Leggo con non poca sorpresa di iniziative elettorali che riguarderebbero il movimento politico 'Noi Con L'Italia'. Il 5 dicembre scorso avevamo comunicato ufficialmente e congiuntamente che il simbolo non avrebbe partecipato alle Elezioni Europee e annunciavamo la conclusione dell'esperienza politica". Lo afferma Raffaele Fitto in merito all'uso del nome e del simbolo NcI.

"Gli amici Lupi e Romano, che avevano pienamente condiviso questo percorso e che sono a conoscenza di tutti gli aspetti tecnici possono confermare, possono chiaramente compiere le proprie scelte politiche, quello che non possono fare è usare la sigla di "Noi con l'Italia", perche' non solo non e' corretto rispetto a quanto gia' deciso, ma semplicemente non e' possibile perche' il presidente di quel movimento con titolarita' di firma e' il sottoscritto - aggiunge Fitto - La prossima settimana concluderemo in via definitiva anche formalmente con atti conseguenti (dal notaio!!) questo percorso per evitare di generare ulteriori equivoci di sorta sull'uso sia del simbolo che del nome di "Noi con l'Italia". A Lupi e Romano chiaramente rivolgo un grande e sincero in bocca al lupo"