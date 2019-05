Lega, i veneti presentano il conto a Salvini. Ultimatum dal nordest: autonomia

La richiesta che Zaia e gli industriali veneti hanno fatto a Salvini all’indomani della vittoria leghista in Veneto è stata chiara: più autonomia e investimenti. La continua richiesta di autonomia regionale è un leit motiv ricorrente e merita un inquadramento storico preciso. La nascita delle regioni in Italia fu voluta nell’immediato dopoguerra da Ugo La Malfa, il maggior esponente del partito repubblicano con il preciso intento di indebolire lo Stato-Nazione. Fu un volere dei poteri americani di cui il PRI era portavoce. La Malfa era il vero fiduciario della finanza internazionale, l’unico italiano presente agli incontri di Bretton Woods in cui si mise in atto l’ordine monetario mondiale dei vincitori della seconda guerra mondiale. Appoggiato da Cuccia e Mattioli, potente presidente della Banca Commerciale, fu il garante dei soldi arrivati in Italia con il piano Marshall. Gli americani si fidavano solo di lui. Perché volesse le regioni, La Malfa lo chiarì in tutte le sedi: servivano ad erodere la sovranità degli stati-nazione.



Fu un grande fautore del federalismo. L’art.119 della Costituzione fu votato con questo preciso intento e a ben vedere le regioni italiane sono più sovrane dello Stato centrale. Il progetto europeista di Jean Monnet (che distribuiva i soldi del piano Marshall per incarico della Lazard, banca d’affari americana) era infatti un’Europa di regioni, senza Stati nazionali. L’autorità degli Stati doveva essere sminuita e frantumata sia dall’alto (dall’Unione Europea) sia dal basso, dalle regioni appunto, piccole entità sub-sovrane, senza dimensioni economiche né peso politico per negoziare a livello europeo con qualche credibilità. La Germania distrutta fu la prima ad essere spezzata in Länder. In Italia l’effetto di questo progetto lo si vide immediatamente: un Sud incapace di riprendersi ed un Nord che si agganciò alla ripresa economica. Giulio Andreotti pensò bene di ingolfare le regioni con la gestione della sanità pubblica nell’intento clientelare che le avrebbe distratte dal coltivare volontà separatiste. La frattura in due e in più parti della nazione deriva da questo peccato originale. E la Storia ritorna.

Se in Italia questo progetto portò di fatto ad una non tanto malcelata disgregazione nazionale in Germania ebbe l’effetto opposto ossia quello di irrobustire la propria appartenenza nazionale. Prima l’unione tra le due Germanie ed ora un’unica potente nazione in grado di governare con una moneta, l’euro, che ha rimpiazzato più che degnamente il marco. Excursus storico necessario per inquadrare la richiesta di Zaia e degli industriali veneti. Tale richiesta deve tuttavia tenere conto degli attuali assetti politici. Il M5S si è dimostrato un partito clientelare (reddito di cittadinanza), giustizialista e che ha fatto della decrescita il suo slogan elettorale. Valori totalmente opposti ed incompatibili a quelli della Lega.



C’è da dire che la richiesta partita dal Veneto non è una novità in quanto regione che non si è mai sentita parte dell’Italia, restata ancorata alle proprie tradizioni culturali a tal punto da considerare il proprio dialetto come lingua ufficiale. Diverso è sempre stato l’atteggiamento della Lombardia, molto meno “chiusa” e più votata ad una maggior apertura culturale.

Sembra assurdo ma Salvini si trova a fare i conti con la Storia sia Italiana che Europea. Da una parte il progetto di divisione regionale, di per sé pernicioso, dall’altra la reale necessità di prendere in considerazione che non tutto il carrozzone può essere trainato da pochi cavalli. E torna a bussare alla porta il vecchio ideologo della Lega, Miglio, che nel suo libro L’Asino di Buridano, non vedeva altra scelta se non un’Italia federale. Federalismo che dovrà essere per forza ripreso in considerazione ma che non potrà fare a meno dell’Europa.

Per come si è visto agire Salvini ha due grossi problemi: il primo è che è inviso sia alla Germania che alla Francia; l’Italia rischia di essere tagliata fuori dalle nomine che conteranno nella distribuzione dei fondi europei (e dunque dalla Commissione Europea) inoltre è sì un bravo comunicatore ma non un altrettanto abile mediatore ed in Europa, come ha detto Prodi, si tratta su tutto. La modifica delle regole europee, da sempre indiscutibili, sarà il primo banco di prova. Se Salvini riuscirà nell’intento potrà a ben ragione essere stato il primo leader politico ad aver cambiato la Storia dell’Europa, viceversa se fallirà sarà consegnato all’oblio come i suoi predecessori.