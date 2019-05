Europee, il 24 maggio manifestazione di Fdi sul Piave

“Difendere e promuovere il Made in Italy, respingere l’offensiva dei banchieri e burocrati europei, contrastare la concorrenza sleale dei predatori cinesi, proteggere i confini dall’immigrazione incontrollata e clandestina. Sono alcuni dei temi della manifestazione dal titolo ‘Non passa lo straniero’, organizzata da Fratelli d’Italia venerdì 24 maggio, a partire dalle ore 11.30 sul Piave, presso il sacrario Militare di Fagarè della Battaglia (Tv). Durante la manifestazione, che avverrà in una data e in uno dei luoghi divenuti simbolo dell’Italia unita e indivisibile, i parlamentari e i dirigenti di FDI srotoleranno un enorme Tricolore per ribadire che l’Italia non è una colonia della Ue e che la sovranità appartiene al popolo italiano”. Lo comunica una nota di Fratelli d’Italia.