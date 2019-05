Europee, Ipsos: "un cattolico praticante su tre ha votato Lega"

Italia Direzione Nord: Matteo Salvini riceve un rosario in regalo

Un cattolico praticante su tre che ha votato alle Europee ha scelto la Lega, che in un anno è passata dall'essere quarto partito a primo fra chi va regolarmente a Messa: lo ha riferito l'amministratore delegato di Ipsos, Nando Pagnoncelli, in un'intervista a Avvenire. "Se alle politiche il 30,9% di coloro che va a messa la domenica votava M5s, il 22,4 votava Pd, il 16,2 Forza Italia e il 15,7 la Lega", ha spiegato Pagnoncelli al quotidiano della Cei, "domenica scorsa è cresciuta l'astensione e il 32,7 per cento (cioè solo un punto e mezzo meno rispetto al voto totale) ha scelto Salvini, il Pd è cresciuto con il 26,9, il M5S è precipitato a 14,3 e Forza Italia a 9,9. E il 6,1 ha votato la Meloni". "Sappiamo che tra i praticanti settimanali prevale ormai la componente anziana, meno secolarizzata e che vive nei piccoli centri, attenta alla tv più che ai giornali e quindi più esposta agli allarmi sociali", ha sottolineato il sondaggista.