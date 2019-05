Europee, l'appello al voto di Di Maio: "Campagna segnata da estremismi"

"Domenica sara' un giorno importante. Domenica si votera' per cambiare l'Europa. Quella di queste settimane e' stata una campagna elettorale complessa, a mio avviso condizionata dagli estremismi, dalle provocazioni violente, dalle inchieste di una nuova Tangentopoli che ha coinvolto chiunque, tranne noi. Una campagna condizionata da chi ci ha riportato l'immagine medievale di una donna chiusa in una stanza a pulire, da chi ha minacciato di far cadere il governo ogni giorno, da chi ha attaccato i magistrati nel goffo tentativo di proiettare all'esterno un nemico immaginario, solo perche' incapace di cacciare un proprio uomo indagato per corruzione. L'orgoglio e la supponenza, davanti alla verita'". Lo scrive in un post su facebook Luigi Di Maio.

"E mentre assistevamo a questo scorcio di storia in bianco e nero, c'era chi tornava a intascarsi tangenti, nell'assoluto silenzio dei partiti. E' stato sorprendente, ancora una volta, constatare l'abilita' del sistema di auto-proteggersi. La reciproca omerta' di fronte agli scandali giudiziari", attacca il leader M5S, che sottolinea: "Chiedetevi perche' il Pd non ha mai chiesto le dimissioni dell'ex sottosegretario Armando Siri. Chiedetevi perche' al Pd non abbiamo sentito dire mezza parola sul sindaco di Legnano o sulle indagini che hanno colpito Forza Italia. Fatevi questa domanda e troverete la risposta a Gela, dov'e stato siglato un Nazareno bis, e in Umbria, dove il cosiddetto partito della sinistra ha messo in ginocchio la sanita' pubblica favorendo amici e la nascita di un sistema clientelare". "Credetemi, domenica 26 maggio la scelta sara' meno difficile di quello che pensate. Perche' la realta' e' fin troppo limpida stavolta. O il MoVimento 5 Stelle o qualcosa che avete gia' visto! Siamo persone perbene e siamo orgogliosi di esserlo!", conclude.