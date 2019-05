Europee, l'attivismo Bannon. Presenza scomoda anche per i "suoi" sovranisti

Una presenza scomoda. Persino per il movimento dei sovranisti europei la cui nascita è stata profetizzata proprio da lui stesso, l'ex eminenza grigia di Donald Trump. Colui che ne ha curato la strategia comunicativa, permettendogli di conquistare il voto degli operai del Michigan.



Dopo esser stato "licenziato" quasi il giorno dopo la vittoria di The Donald dallo stesso inquilino della Casa Bianca che aveva contribuito a far eleggere (il presidente americano lo aveva nominato membro del Consiglio per la Sicurezza Nazionale), Steve Bannon, direttore esecutivo di Breitbart News, esponente dell'estrema destra americana e fondatore dell'oscura Cambridge Analytica, ha trascorso il suo tempo in Europa a dispensare consigli ai nazionalisti del Vecchio Continente per far decollare il nascente movimento sovranista di Marine Le Pen e di Matteo Salvini.





Un attivismo ripagato solo dietro le quinte da un via vai nei migliori hotel d'Europa (in stanze a quattro zeri a notte) degli emissariri dell'Internazionale sovranista, così com'è stata ribattezzato lo squadrone comunitario degli euroscettici che punta a superare il 30% dei consenti: tutti gli esponenti di spicco infatti si siano rifiutato di incontrarlo.



Sempre con gli occhi dei media addosso che ne seguono le sinistre mosse, Bannon è percepito infatti come una presenza scomoda dagli addetti ai lavori (ma non solo), viste le posizioni estremiste ed il suo essere portatore di quell'interesse a stelle e strisce che vuole un'Unione europea al capolinea, qualcosa di più di un'unione doganale ormai ripiegata su se stessa, un mercato da consegnare all'ultimo step della disintegrazione. Pronto per esser conquistato. Ovviamente tutto a beneficio dell'America che così dovrebbe confrontarsi solo con il vero pericolo sullo scacchiere globale, l'amico-nemico nel G2: la Cina.

Steve Bannon con l'ex sottosegretario leghista Armando Siri



Cosi alla viglia del voto a Parigi, Marine Le Pen, la leader di Rassemblement National, l'ex Front National alla ricerca di una nuova seconda opportunità politica dopo il ko tecnico al secondo turno nell'aprile del 2017 contro Emmanuel Macron, non ha voluto incontrare Bannon. "Non sta giocando alcun ruolo nella campagna elettorale per le Europee", ha spiegato ai media francesi la Le Pen.

E Bannon non è stato invitato neppure da Matteo Salvini e dai propri "discepoli" sovranisti sul palco a Milano sabato 18 maggio, al raduno dei nazionalisti del Vecchio Contiente. "Non abbiamo bisogno di lui", ha affermato dopo la manifestazione meneghina Jörg Meuthen, leader di Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra in Germania.