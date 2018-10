Europee, le poche chance elettoralistiche di monsieur Moscovici

Manuel Valls, ex primo ministro francese con Hollande, 64 anni, all'Eliseo, si candiderà, nella prossima primavera, a Sindaco di Barcellona, dove è nato 56 anni. Perchè Pierre Moscovici, 61 anni, ex ministro, a Parigi, dell'Economia e delle Finanze, attuale commissario della UE per gli affari economici e monetari, non imita Valls, suo ex compagno nel declinante Ps, e non "emigra", candidandosi, in Italia, alla segreteria nazionale del PD?

La sua rigida posizione contro la manovra economica del governo Salvimaio, che Moscovici ha definito una "deviazione senza precedenti nella storia", è uno dei pochi argomenti dell'opposizione dei post-renziani contro l'esecutivo. E il nemico, parigino, di Salvini, 45 anni, ritiene che l'Italia, dopo il voto del 4 marzo sia entrata in una zona di penombra.

Egli non è in grado di prevedere se andremo verso l'oscurità o la luce, che potrebbe essere assicurata dalla sconfitta degli odiati "populisti" alle europee 2019. Moscovici, peraltro, è tutt'altro che certo della rielezione a Strasburgo, dal momento che il Ps è, attualmente, in Francia, una forza marginale. Nè monsieur Pierre può imbarcarsi in LREM, il movimento di Macron, 41 anni, che, come ha scritto, ieri, il direttore di "Italia Oggi", gode di un consenso molto modesto : solo il per 29 per cento dei suoi connazionali...