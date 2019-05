Governo, Di Battista: "Togliete social a Salvini, è ingrassato come Renzi"

Governo, Di Battista: "Togliete i social a Salvini, è ingrassato come Renzi"

"Salvini si sta renzizzando sotto tutti i punti di vista. E' ingrassato come Renzi...". Così Alessandro Di Battista, ospite di Adnkronos Live. "Toglietegli i social: più ministero e meno Instagram. Io sono stato 40 giorni senza social e sono rinato. A Salvini devono togliere i social", ha aggiunto l'ex parlamentare M5S.

M5s, Di Battista: “Un altro figlio? Vedremo, mia compagna spinge”

"Un altro figlio? Vedremo... Avete parlato con Sahra? La mia compagna pressa, spinge". Così Alessandro Di Battista ad Adnkronos Live risponde a una domanda sulla sua vita familiare. Quanto alla scelta di girare il mondo, Di Battista spiega: "Sicuramente condiziona la vita di coppia ma mio figlio Andrea è già molto indipendente perché è abituato alla presenza costante dei genitori. Sembrerà strano ma più i figli sono vicini ai genitori e prima riescono a staccarsi".

Conflitto interessi, Di Battista: “Legge va fatta, Berlusconi vada ad Antigua”

"Il conflitto di interessi dobbiamo farlo... mi augurerei che Berlusconi sparisse, si prendesse un biglietto per Antigua, così potremmo parlare di conflitto di interessi senza l'inquinamento berlusconiano". A dirlo è Alessandro Di Battista, ex parlamentare del M5S.

Roma, Di Battista: “Stimo Raggi, è tosta e a Casal Bruciato ha avuto coraggio”

"Che Raggi sia stata boicottata da una parte di potere criminale che c'è in questa città è evidente. Virginia stata attaccata in maniera sessista in modo molto violento soprattutto da alcuni giornali. Si è fatta le ossa, la stimo tanto, ha avuto un grande coraggio a Casal Bruciato. E' tosta, è un gran bel sindaco". Lo dice Alessandro Di Battista elogiando l'operato del sindaco di Roma Virginia Raggi.

Rai, Di Battista: “Partiti non sono ancora usciti, cancellare legge Renzi”

Sulle nomine Rai "il M5S ha fatto scelte giuste, penso a Salini, penso a Freccero, ma quello che occorre fare è intervenire per cancellare la legge renziana di gestione della Rai. Dalla Rai devono uscire i partiti e ancora non sono usciti"

M5s, Di Battista: “Tanta voglia di tornare, mi auguro di ripresentarmi tra 4 anni”

"Ho tanta voglia di ritornare. Ma bisogna dare tempo al tempo. Auguro di potermi ripresentare tra 4 anni". Lo dice l’ex parlamentare M5S sull'ipotesi di un suo ritorno sulla scena politica.

Migranti, Di Battista: “Salvini chiacchieri meno e lavori di più sui rimpatri”

Sull'immigrazione "Salvini chiacchieri di meno e lavori di più". Lo dice ad Adnkronos Live Alessandro Di Battista, il quale invita il ministro dell'Interno e leader della Lega "a fare di più sui rimpatri".

"Ora, per me, concentrarsi come fa Salvini su un barcone è miope. Alla lunga non regge nessuna politica" se non "quella che affronti le cause dell'immigrazione clandestina", ha proseguito Di Battista.

Giustizia, Di Battista: “Abuso d’ufficio? Ennesima stupidaggine di Salvini”

L'abolizione del reato di abuso d'ufficio è "l'ennesima stupidaggine". Così ad Adnkronos Live Alessandro Di Battista commenta la proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Governo, Di Battista: “Da Lega chiacchiere da bar”

Quelle della Lega sono "chiacchiere da bar. Il punto politico sarà ad agosto quando si voterà il taglio definitivo di 345 parlamentari". Lo dice Alessandro Di Battista, ospite di Adnkronos Live, a proposito delle frizioni interne alla maggioranza. "C'è un contratto da rispettare, la Lega sia responsabile".