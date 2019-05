Europee, Meloni: "Lega e Fdi maggioranza alternativa"

Queste elezioni dicono che "adesso la Lega e Fratelli d'Italia rappresentano una maggioranza alternativa". Lo ha detto Giorgia Meloni commentando l'esito del voto.

Europee, Meloni: risultato straordinario, non ci poniamo limiti - Quello ottenuto da Fdi è "un risultato straordinario", è "il secondo miglior dato per crescita dopo la Lega, siamo cresciuti del 50%" e adesso "non ci poniamo più nessun limite". Lo afferma Giorgia Meloni commentando l'esito che si profila delle Europee. "Era - aggiunge - un risultato non scontato. Avevamo sentito che una Lega in forte crescita avrebbe fagocitato Fdi, invece è accaduto tutt'altro. Gli italiani hanno premiato la nostra coerenza, la nostra concretezza, la capacità di rimanere con la barra dritta paga e ha pagato tanto. Dicevano che combattevamo per la soglia del 4%, ma sapevano che non era così, erano solo tattiche per allontanare il consenso ma gli italiani non si sono fatti ingannare".