Europee, Pisapia: candidato? Disponibile se in lista aperta

L'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, si è detto "fin da ora disponibile" a far parte di una lista in corsa per le elezioni europee. L'unica condizione di Pisapia, corteggiato dal Partito democratico, è che la lista sia "aperta e capace di unire inclusione, innovazione e internazionalizzazione". In campagna elettorale "non so se da protagonista, ma sicuramente da persona che si impegna ci sarò: sono lezioni importanti per il futuro dell'intero Paese e dell'intera Europa", ha sottolineato Pisapia a margine di una celebrazione al Giardino dei giusti di Milano. "Se sarà necessario, e se potrò essere utile, sono fin da ora disponibile ad essere anche in una lista purché sia una lista aperta" e che possa essere "capace di dare quella svolta che è necessaria per il nostro Paese".