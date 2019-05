Europee, primedonne fuori gioco. Game over per Gardini-Mussolini-Pivetti

Le Elezioni Europee 2019 si sono appena concluse e si è compiuto il destino di tre primedonne che hanno fatto discutere per le loro scelte di campo degli ultimi mesi.

Alessandra Mussolini, in rotta con Forza Italia dopo la sconfitta del 4 marzo 2018 e apparentemente approdata nelle file della Lega, era tornata recentemente all'ovile ricandidandosi con Forza Italia nella circoscrizione relativa all'Italia Meridionale. Purtroppo per lei, la sua corsa elettorale si è chiusa con una sconfitta, e Alessandra è rimasta senza seggi.

Stessa sorte per Elisabetta Gardini, ex europarlamentare di Forza Italia che, anch'ella in polemica con il partito e soprattutto con Antonio Tajani, era volata tra le braccia di Giorgia Meloni candidandosi nella circoscrizione Nord Est con Fratelli D'Italia. Anche per lei game over: l'ex conduttrice televisiva Rai è rimasta a bocca asciutta e non è stata riconfermata.

E che dire di Irene Pivetti? Tornata nell'agone politico nella compagine di Forza Italia dopo essersi dichiarata estranea alla nuova Lega che l'aveva vista nascere e crescere e diventare Presidente della Camera a soli trent'anni, si è candidata con Berlusconi nel Nord Est. Ma è arrivata soltanto seconda e potrebbe sperare di entrare al Parlamento Europeo soltanto previa rinuncia al seggio da parte del Cavaliere. Cosa che dubitiamo possa accadere.

Fine della carriera politica per le tre pasionarie di centrodestra? Anche di questo dubitiamo, perché senz'altro il loro appeal mediatico le vedrà fare il bello e il cattivo tempo in Tv e sui giornali, e in un Paese perennemente in vista di prossime elezioni, le occasioni di rivalsa non mancheranno.