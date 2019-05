Europee sondaggi vietati ma attentati alla voce choc: risultati clamorosi!!!!!

Elezioni europee sondaggi vietati.

Sulle elezioni europee di domenica 26 maggio molti parlamentari di tutti i partiti segnalano di stare attenti ai sondaggi usciti prima del black out, perché potrebbero sbagliarsi di grosso. Come dimenticare che cinque anni, nel 2014, prima del voto in molti parlavano del possibile sorpasso del M5S sul Partito Democratico, ipotesi alla vigilia data come "molto probabile". Il risultato fu il Pd quasi al 41% e i 5 Stelle al 22, con tanto di Maalox per Beppe Grillo.

Attenzione dunque a domenica notte e allo scrutinio, che sarà abbastanza lento per via delle preferenze. Diversi deputati e senatori di tutti i partiti affermano che "potremmo avere un partito dato intorno al 30% fino all'altra settimana che prende il 20 o addirittura il 40. Così come altri partiti dati sul 20-22% che crollano sotto il 15 o che sfiorano il 30".



Non solo, "potrebbe esserci un clamoroso sorpasso ma anche un distacco oltre le previsioni, così come partiti dati fuori dall'Europarlamento che superano lo sbarramento del 4%". Insomma, occhio ai colpi di scena durante lo scrutinio e ricordatevi del 2014! (non necessariamente in quel senso, ovvio).