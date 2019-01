Europee, Tajani: "No asse Ppe-sovranisti. Pronto a guidare ancora Strasburgo"

Ue: Tajani, alleanza Ppe-sovranisti non a ordine giorno

"L'alleanza dei popolari con i sovranisti non e' all'ordine del giorno" dopo le elezioni europee. Lo ha detto in un forum all'ANSA Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue e vicepresidente di Forza Italia. "I sovranisti non avranno il risultato che si aspettano, e' solo propaganda", ha detto Tajani parlando della situazione italiana.

Ue: Tajani, se condizioni pronto ricandidarmi guida Parlamento

"Se il Partito popolare europeo potra' avere la presidenza del Parlamento io mi candidero' di nuovo per uno spazio politico che e' giusto vada a un italiano; l'Italia perdera' la presidenza della Bce e l'Alto rappresentante per la politica estera. Serve piu' Italia, non di meno, nell'Ue". Lo ha detto in un forum all'ANSA Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue e vicepresidente di Forza Italia. "La mia elezione ha anticipato la fine dell'alleanza popolari socialisti, io ho sconfitto il candidato di Renzi", ha affermato.