Eurozona, Juncker: "Eccessivi sull'austerity e poco solidali con i greci"

Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha ammesso che nel corso della gestione della crisi ellenica, 'abbiamo insultato i greci', riferendosi alle accuse mosse da diversi Stati alle scelte fiscali del Paese che hanno aggravato la crisi del debito sovrano in tutta la zona euro. Prima dell'intervento per la celebrazione del ventennale dell'euro, Juncker in aula aveva indicato che la Ue deve assicurare che 'l'economia non sia piu' contro i lavoratori'.

Juncker ha poi aggiunto che nella gestione della crisi greca "c'e' stata mancanza di solidarieta': mi rallegro nel vedere che sia la Grecia sia il Portogallo (anch'esso un Paese salvato dall'Eurozona - ndr) abbiano ritrovato un posto, non dico al sole, ma un posto tra le vecchie democrazie europee". Quanto alla gestione delle crisi, ha aggiunto: 'Mi rincresce che l'Eurozona abbia dato troppo spazio al Fondo monetario Internazionale: se la California entra in crisi, gli Usa non si rivolgono al Fondo, e noi avremmo dovuto fare lo stesso".

UE: AGEA (M5S), JUNCKER IPOCRITA SU AUSTERITA', TAGLIAMO STIPENDIO DA NABABBO

''Juncker, dall'alto del suo stipendio da nababbo di 27.000 euro al mese, non è credibile quando parla di austerità. La sua ipocrita autocritica è uno schiaffo agli oltre 100 milioni di poveri europei". Così la capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo Laura Agea. "La Commissione europea - prosegue - in questi anni ha imposto i vincoli di bilancio. Con la manovra del cambiamento abbiamo già cambiato registro: dopo le elezioni europee rimetteremo mano a Trattati e regolamenti europei che penalizzano lavoratori, disoccupati e imprese. Il cambiamento è vicino e partirà dal taglio degli stipendi dei Commissari europei''.