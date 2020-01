Ex Ilva, in arrivo soldi Ue per la conversione. Zingaretti: "Rendiamola green"

New Deal, Zingaretti: “E’ il nuovo inizio per l'Europa”

“Il Green New Deal è un nuovo inizio per l’Europa e noi possiamo essere protagonisti. Oggi il Pd ha lanciato 5 sfide per l’agenda di Governo. Al primo posto c’è il rispetto dell’ambiente per tornare a crescere, a creare lavoro, per combattere le disuguaglianze". Ha scritto nel tardo pomeriggio di ieri, il segretario del Pd Nicola Zingaretti su twitter. E sempre nella giornata di ieri, il governatore della Regione Lazio, durante l’intervento conclusivo della due giorni di dibattiti a Contigliano, aveva detto: "Rendiamo Taranto la citta più verde d'Europa". Tanto è vero che parte di quelle risorse destinate in Italia, direttamente da Strasburgo, dovrebbero trovare utilizzo nella conversione dell’ex Ilva, come ha anticipato lo stesso presidente del Parlamento europeo Giovanni Sassoli.

Ex Ilva, Sassoli: "Con il Green deal oltre 4 miliardi"

"L'Italia avrà a disposizione probabilmente dai 4 miliardi in su per la riconversione ecologica dell'ex Ilva di Taranto". Lo ha spiegato in un'intervista al Messaggero il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Arriveranno dal "Fondo 'per la transizione giusta'. Vi potranno attingere sia le Regioni, sia i settori nazionali e le aziende dei Paesi che hanno sistemi industriali dipendenti dal carbone". Oggi sarà una giornata importante per l'Ue nella lotta al cambiamento climatico. "parte proprio in queste ore il processo per capire come si svilupperà la nuova strategia dell'unione europea che porterà a un nuovo modello di sviluppo: il Green deal. Si tratta di un modello improntato alla sostenibilità sociale, economica, finanziaria. Ci saranno 50 proposte legislative nei prossimi due anni e la prima sarà varata oggi". Ed è quella sulla creazione del fondo "per la transizione giusta" per l'uscita dall'economia basata sul carbone.