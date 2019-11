Ex Ilva, la destra va a nozze con la crisi: "Noi a fianco dei lavoratori"

EX ILVA: TOTI, 'AL FIANCO DI OGNI INIZIATIVA SINDACALE A TUTELA LAVORO'

"Le istituzioni sono al fianco di ogni iniziativa che i sindacati vorranno prendere a tutela dei colleghi, dell'occupazione ma anche di un settore strategico come l'acciaio". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi incontrando la stampa al termine del tavolo con i sindacati, Fim Fiom e Uilm, e una delegazione di lavoratori dell'Ilva di Genova per discutere della situazione dello stabilimento di Cornigliano, alla luce del passo indietro di AM. "Abbiamo fatto un primo confronto - ha aggiunto Toti - perché ci tenevo a dire ai sindacati e a tutti i lavoratori quella che è la posizione dell'istituzione Regione e anche del Comune che è qui rappresentato dallo Sviluppo Economico. Il tema, per quanto ci riguarda, è che l'acciaio è una produzione strategica, indispensabile e irrinunciabile per l'Italia, per la Liguria e per Genova. Lo è tanto più in un mercato mondiale molto contrastato nelle politiche dei dati, in un momento in cui i settori importanti che derivano dall'acciaio vivono una crisi come l'automotive, lo è e noi siamo un esempio per le lavorazioni che poco distante da Ilva si svolgono in Fincantieri". A proposito del governo: "Riteniamo che le scelte fatte a Roma - ha concluso Toti - siano particolarmente sbagliate e nocive sia nel caso in cui il percorso intrapreso con l'affidamento di AM dovesse proseguire lungo strada intrapresa, sia nel caso più malizioso che fosse AM a voler mettere in discussione quegli accordi e gli è stato fornito un assist a porta vuota. Lo riterrei ancora più grave perché oltre ad un'inconsapevolezza sulle politiche industriali ci sarebbe stato anche un macroscopico errore di tattica politica da parte del governo".

Ex Ilva: Salvini, faremo tutto perchè azienda prosegua attività

E anche dalla Lega vanno a nozze con l'imbarazzo del governo sul dossier Ilva. "Faremo di tutto perchè l'attività degli stabilimenti siderurgici prosegua. E' un'industria fondamentale, assolutamente impossibile da perdere". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato al Senato sulla situazione che si è creata all'ex Ilva dopo la decisione di Arcelor Mittal di restituire ai commissari gli stabilimenti siderurgici.