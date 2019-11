Ex Ilva, la Lega: M5S dice il falso: '300mila € di bond venduti nel 2015'

Scoppia il caso sui bond della Lega, investiti in titoli di ArcelorMittal. Caso nato con un promemoria bancario, arrivato a un indirizzo mail della Lega, che circola in rete, dove vengono indicati 300mila euro, sotto la voce 'obbligazioni estere', con data 16 maggio 2014, investiti sulla multinazionale anglo-indiana, al centro della vicenda Ex Ilva. Un investimento che ha visto l'alzata di scudi da parte del M5S, che accusa Matteo Salvini di fare la battaglia per lo stabilimento di Taranto "perché la Lega ha bond" del colosso industriale dell'acciaio. A quanto risulta all'AdnKronos, l'operazione finanziaria è stata fatta da Via Bellerio ("non da Salvini personalmente", spiega una fonte qualificata) ma, come emerge da documenti in possesso della AdnKronos, l'investimento è stato poi 'chiuso', dopo la vendita dei titoli, esattamente quattro anni fa. Il 16 gennaio del 2015, infatti, tra i movimenti e flussi dei conti del partito di Salvini, risulta la vendita dei titoli (con la seguente 'descrizione' Arcelor 4.625% - 17eur) con tanto di codice internazionale dell'operazione (Isin). Salvini non ci sta e da Firenze ''non querelo mai, ma oggi ho deciso di querelare Cinquestelle, Repubblica, Fatto Quotidiano". "Dicono - avverte - che abbiamo investito centinaia di migliaia di euro in bond di ArcelorMittal, roba assolutamente fantasiosa".

ArcelorMittal, Centemero: bond Lega? Venduti nel 2015, pronte querele - "I bond da 300mila euro di Arcelor-Mittal sono stati acquistati dalla Lega Nord nel 2011 e presi in carico su un fondo titoli di Unicredit il 10 luglio 2013. In qualita' di tesoriere della Lega dal settembre 2014, ho provveduto alla dismissione di tutti i titoli nel 2015 e in particolare quello in oggetto a gennaio. Tutta la gestione titoli e' stata effettuata nel rispetto della legge sul finanziamento pubblico ai partiti (96/2012). E' tutto certificato nero su bianco". Cosi' il deputato e tesoriere della Lega, Giulio Centemero. "Le frottole inventate in proposito in queste ore da certi esponenti politici sono solo una scusa meschina per coprire il proprio fallimento. In ogni caso, le querele sono gia' pronte. Arriveranno puntuali a chi, prima di dare fiato alla bocca, dovrebbe imparare almeno a leggere gli estratti conto e soprattutto le loro date".