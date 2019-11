"Ex Ilva, rimettere subito lo scudo". Vincenzo Boccia alla convention Pd

A.Mittal: Boccia, governo rimetta subito scudo penale - "Bisogna rimettere immediatamente lo scudo penale, perche' senza quello non c'e' commissario ne' privato che venga a firmare alcunche'". Cosi' il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia rispondendo ai giornalisti a Bologna. "Se il governo non rimette lo scudo chiunque non va a firmare nulla, perche' se per investire nel Paese deve essere arrestato...", ha aggiunto Boccia. "Il governo rimetta lo scudo, convochi l'azienda e apra un confronto serrato a tutto campo nella salvaguardia dell'azienda e dell'occupazione". "Sull'Ilva occorre una grande operazione di realismo e di buonsenso - ha detto Boccia -. Quindi invitare l'azienda a un tavolo di confronto per capire i veri fini, con l'auspicio che siano di continuare questa operazione di un investitore internazionale che e' venuto in Italia, che deve bonificare quel sito e rendere quel sito uno dei piu' sostenibili d'Europa: lo scudo e' una condizione necessaria ma non sufficiente. I tempi sono stretti".



Boccia: chi cavalca le paure non fa il bene del Paese - "Se generiamo ansieta' nella societa' italiana, cavalcando paure, non facciamo il bene del paese. E in alcune zone corrriamo il rischio che diventi assuefazione. In alcune zone del mezzogiorno si potrebbe arrivare a pensare che e' inutile andare a votare tanto non cambiera' nulla. E noi non possiamo permetterlo. E allora da questo punto di vista e' importante il confronto". Cosi' il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, intervenendo alla convention dem di Bologna "E' tutta un'altra storia".

Infrastrutture, Boccia: analizziamo opere ma sbloccare lavori - "Analizziamo opera per opera, cantiere per cantiere, ma sblocchiamo subito i lavori". Cosi' il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia alla terza giornata della convention Pd a Bologna. Secondo Boccia ci sono "oltre 100 miliardi di investimenti da sbloccare".