Facebook si scusa: "Nessun post di Salvini rimosso"

"Lo scorso 25 luglio abbiamo inviato ad un utente che aveva segnalato la Pagina "Lega-Salvini Premier" una notifica che confermava la violazione dei nostri Standard della Comunità. Questa violazione era relativa ad un post effettuato da un altro utente sulla Pagina e non dall'amministratore stesso della Pagina. Ci rendiamo conto che il nostro messaggio ha creato della confusione e ci scusiamo per qualunque disagio questo possa aver causato". Lo precisa un portavoce di Facebook, in merito alla vicenda dei post rimossi dalla pagina del profilo "Lega Salvini-Premier" "Quando le persone ci segnalano una Pagina per intero per violazione dei nostri Standard della Comunità, di norma notifichiamo loro qualunque provvedimento preso nei riguardi dei contenuti presenti sulla Pagina. Lo facciamo - spiega Facebook- anche se la violazione riguarda contenuti che nello specifico non sono stati segnalati".

Lega, Salvini: Rimozione post da Fb falsa ma giornaloni l'hanno scritta - "Non sanno piú cosa inventarsi! Il signor Stephen Ogongo ha affermato di aver ottenuto la rimozione di post pubblicati dalla pagina Facebook della Lega per 'incitazione all’odio'... E tanti 'giornaloni' (ad esempio La Repubblica) hanno lanciato la notizia come vera". Così Matteo Salvini su Twitter.