Famiglia, Bonetti archivia il ddl Pillon: "Resterà chiuso in un cassetto"

La ministra delle Pari opportunità e per la famiglia Elena Bonetti su Twitter parla del disegno di legge del senatore leghista Pillon. "Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl Pillon? Non mi sono informata, ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto", scrive su Twitter la neo ministra.

Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl #Pillon? Non mi sono informata ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto. pic.twitter.com/XQnSIlO42q — Elena Bonetti (@bonettiele) 16 settembre 2019

Pillon era uno degli organizzatori del Family Day e il progetto è stato molto contestato da avvocati, psicologi, operatori che si occupano di famiglia e minori, centri antiviolenza e movimenti femministi.