Family Day e Gender protagonisti dell'ultimo libro di Costanza Miriano

Il Family Day diventa protagonista di un libro, presentato oggi nella sala stampa della Camera.

L'intergruppo Famiglia e vita ha infatti organizzato la presentazione dell'ultima fatica letteraria di Costanza Miriano, dal titolo "Diario di un soldato semplice. Dio ama vincere con un piccolo esercito" edito dalla Sonzogno.

L'opera, che si inserisce nel flone delle precedenti Sposati e sii sottomessa (2011), Sposala e muori per lei (2013), Obbedire è meglio (2015) e Quando eravamo femmine (2016), tutte edite dalla Sonzogno, costituisce un florilegio degli interventi con i quali l'autrice ha propugnato e sostenuto i vari Family Day indetti nel corso degli anni in Italia, nonché la cifra del suo impegno ormai decennale per la difesa dei valori che, leggiamo dal comunicato stampa, "fanno più umana la nostra vita e la nostra società, confutando teoria gender, ideologia del politicamente corretto e via dicendo".

Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre a Costanza Miriano, la speaker del family day Maria Rachele Ruiu, il portavoce del family day Massimo Gandolfini, l'onorevole Alessandro Pagano, deputato della Lega nonché cofondatore dell'Intergruppo Famiglia e vita, assieme al suo omologo cofondatore, l'onorevole Antonio Palmieri, deputato di Forza Italia.