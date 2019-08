Farage: "Bravo Salvini, ora al voto. Estremamente deluso dai 5 Stelle"

"Matteo Salvini ha fatto la scelta giusta" staccando la spina al governo e annunciando di voler votare la sfiducia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Né è convinto Nigel Farage, leader del Brexit Party (primo partito nel Regno Unito alle ultime elezioni europee), intervistato da Affaritaliani.it. Farage, che per molti anni è stato alleato del Movimento 5 Stelle fin dall'accordo siglato con Beppe Grillo nel 2014, si dice "estremamente deluso" dai 5 Stelle.



Tornando a Salvini, "ha fatto la scelta giusta perché ormai era ovvio ed evidente a tutti che il governo Conte non stesse lavorando più nel modo appropriato e utile per il Paese". A questo punto - afferma Farage - "nonostante sia difficile visto quanto accaduto ieri nel Parlamento italiano, l'Italia dovrebbe tornare alle urne. Credo che i cittadini italiani meritino nuove elezioni", spiega. Farage infine definisce un "passo indietro dell'Italia" un eventuale ritorno sulla scena politica dell'ex premier Matteo Renzi, fautore e promotore dell'accordo con i 5 Stelle.