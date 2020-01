Farage si appella agli italiani. "Fuori dall'Ue, alla fine farete come noi"

"E' un momento di una portata storica enorme. Alle ore 11 esatte della sera di domani, ora britannica, passiamo il punto di non ritorno. Non torneremo mai e poi mai nell'Unione europea. In questo momento provo un formidabile sentimento di emozione, che è lo stesso di milioni di cittadini britannici". Con queste parole il leader storico della Brexit Nigel Farage commenta con Affaritaliani.it l'imminente uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Quale potrebbe essere il prossimo Paese? "Forse la Polonia o anche la Danimarca, che ha sempre avuto una posizione simile alla nostra. E se ci fosse un'altra crisi bancaria anche l'Italia", risponde Farage. Poi l'appello al popolo italiano dell'ex numero uno dello Ukip e attuale leader del Brexit Party: "Guardateci uscire, guardateci uscire (ripetizione voluta, ndr), guardateci volare e prosperare, non solo economicamente. E alla fine anche voi deciderete di fare la stessa cosa".