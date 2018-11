Fdi, Meloni: con Fitto cresce il movimento conservatore-sovranista. Intervista

Qual è il significato dell’accordo con Raffaele Fitto soprattutto in vista delle elezioni europee?

"Questo accordo va nel solco di quello di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane e dell’appello che abbiamo fatto ad Atreju ad aprire, partendo dall’esperienza di Fratelli d’Italia, ad altre storie, culture e realtà che sono rimaste coerenti nel campo del centrodestra, in un grande movimento sovranista e conservatore. In vista delle elezioni europee abbiamo detto che le nostre liste sarebbero state aperte a questi apporti e presenteremo nei prossimi giorni una serie di patti con liste, realtà e movimenti che vogliono condividere con noi questo importante percorso. Raffaele Fitto ha immediatamente risposto al nostro appello insieme alla sua realtà e già ieri ha portato un importante contributo a questo progetto accompagnando e sostenendo il nostro accordo con il gruppo dei Conservatori europei, del quale è vicepresidente. La sua, per noi, è una importante adesione al progetto".

Come prosegue la costruzione di una forza sovranista da affiancare alla Lega?

"Prosegue a gonfie vele, stiamo avendo molti riscontri positivi. Noi puntiamo a costruire un movimento che possa essere alleato della Lega per riportare il centrodestra rinnovato al governo, liberando Salvini dall’abbraccio mortale con il M5S. Già oggi noi, con la nostra “opposizione patriottica”, siamo un costante richiamo per la Lega alla coerenza con il programma del centrodestra, che noi difendiamo senza compromessi al ribasso con i grillini. Sì ai provvedimenti che portano maggiore sicurezza e contrasto all’immigrazione clandestina, no alle misure economiche che danneggiano le imprese e riportano l’Italia alla stagione dell’assistenzialismo di Stato".