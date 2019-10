Fdi vola nei sondaggi, Giorgia Meloni: "Apprezzata la nostra coerenza"

"Fratelli d’Italia continua a crescere perché gli italiani apprezzano la nostra coerenza e le nostre posizioni sempre chiare, spesso difficili ma sempre serie e credibili. Faremo un’opposizione senza sconti per difendere le famiglie e le imprese da questo governo abusivo e sciagurato". La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni commenta con Affaritaliani.it il sondaggio 'Demos & Pi' che segnala un vero e proprio boom del suo partito oltre l'8,5%.



I DATI DEL SONDAGGIO CON L'AVANZATA DELLA MELONI - In calo la fiducia al governo giallorosso, ma regge il gradimento del premier Giuseppe Conte, stimato al 53%, mentre nel centrodestra Giorgia Meloni, con il 43 per cento dei consensi, 'supera' Matteo Salvini che passa dal 46 al 42%. E' quanto emerge da un SONDAGGIO 'Demos & Pi' realizzato nel mese di ottobre e pubblicato oggi su 'Repubblica' con il commento di Ilvo Diamanti. Secondo le stime di voto dell'indagine demoscopica, la Lega resta primo partito con il 30,2%; seguito da M5S al 20,6% e Pd al 19,1%. Boom di Fratelli d'Italia che supera l'8,5% mentre Forza Italia resta al 6,1% e Italia Viva di Renzi è 'quotata' al 3,9%.