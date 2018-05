Fedele Confalonieri fa un endorsement per il Nazareno 2

Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, ha rilasciato l’altro ieri una dichiarazione che è passata sostanzialmente sotto silenzio nel mondo dei media ma che riveste una certa importanza politica.

Infatti al festival della Tv di Dogliani -patrocinato da Carlo De Benedetti-ha detto che Renzi potrebbe essere l’erede politico di Berlusconi, visto che ha anche la metà degli anni.

Insomma, un vero e proprio endorsement nei confronti nei confronti di un “Nazareno 2018” che in una fase così confusa e concitata può essere indicativa.

Probabilmente Confalonieri parlava per sé ma data la grande vicinanza a Silvio Berlusconi è una dichiarazione da prendere in considerazione.

Inoltre, ha anche detto che, visto che il Movimento Cinque Stelle ha preso il 32% ed ha la maggioranza relativa come partito sarebbe il caso di farli provare per bruciarli, nel senso che la loro inesperienza politica, del resto acclarata a Roma e Torino (per esempio), potrebbe eliminarli dal gioco.

Parimenti Confalonieri ha espresso considerazioni ed ammirazione per Matteo Salvini che ha preso un partito decotto al 4% e lo ha portato al 17%.

Meno decifrabile invece una battura sulla possibilità di una patrimoniale: il signor Tv di B. ha detto che i ricchi dome lui dovrebbero contribuire di più come del resto propose una volta Carlo De Benedetti -nemico storico di Berlusconi- dalla guida di Confindustria.

Confalonieri ha anche parlato di Mediaset e del fatto che si è salvata andando in borsa e non con la discesa in politica dell’ex - cavaliere, lasciandosi andare anche a giudizi lusinghieri sui figli tranne nei confronti di Barbara per la sua gestione del Milan: «Pier Silvio e Marina sono bravissimi, anche Luigi in finanza, di Barbara non parlo per amore del Milan ed Eleonora fa la mamma».