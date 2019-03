Femminicidio, Bonafede: "Pene piu' dure per la violenza sulle donne"

"Per stare dalla parte delle donne non servono le parole ma i fatti". Cosi' il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede che, in un'intervista a La Repubblica, ha annunciato pene piu' forti per le violenze sessuali, e anche per i maltrattamenti in famiglia e lo stalking. "Abbiamo il dovere di dare una risposta netta per tutelarle" ha detto il ministro, "su un tema cosi' importante, su cui c' e' un dramma culturale e sociale che si consuma ogni giorno, la risposta non deve essere nelle parole ma nei fatti.

Bonafede ricorda che in questi giorni "e' in discussione in Parlamento il cosiddetto codice rosso, scritto a quattro mani con Giulia Bongiorno. Il codice rosso "e' un pacchetto di norme blindato e gia' segna una svolta importante perche' la donna che trova il coraggio di denunciare viene presa per mano subito dallo Stato, attraverso magistratura e forze dell' ordine. Ma il Movimento 5 Stelle vuole aggiungere un pacchetto, tra cui l' aumento di pena per il reato di violenza sessuale. Anziche' 5-10 anni passiamo a 6-12. Altri aumenti sono previsti per i maltrattamenti in famiglia e lo stalking in modo, nei casi gravi, di dare termini piu' lunghi per le fasi cautelari e quindi proteggere la vittima".