Ferrara, aumento dello stipendio per la giunta. Fabbri: “Applicata la legge”

Il sindaco leghista di Ferrara Alan Fabbri ha aumentato il suo stipendio e quello della sua Giunta adeguandolo agli emolumenti tabellari del Testo unico degli enti locali. Come scrive La Repubblica, la giunta precedente del Pd si era tagliata il compenso del 10 per cento, destinando il denaro risparmiato a un fondo per il sostegno alle imprese cofinanziato dalla camera di commercio. Il presidente del consiglio comunale si era abbassato lo stipendio del 15 per cento. La nuova amministrazione invece ha ripristinato il salario pieno e ha inoltre proposto e votato l’aumento dell’indennità del nuovo presidente del consiglio – il leghista Lorenzo Poltronieri -, che da 2.720 euro al mese torna a prendere 3.217 euro. Il sindaco adesso guadagna 6.400 euro al mese, contro i 5.900 del predecessore. Il suo vice 4.800 (da 4.427 nella legislatura precedente) e gli assessori 3541 euro anziché 2842.

FABBRI, 'GUNTA NON SI E' AUMENTATA INDENNITA', SOLO RISPETTATO TABELLARIO'

"Non abbiamo fatto altro che applicare le indennità previste dalla legge, non ci siamo aumentati gli stipendi''. Così Il sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, interpellato dall'AdnKronos sul fatto che, dal luglio scorso, ha adeguato la sua indennità e quella della Giunta agli emolumenti tabellari previsti dal Testo unico degli enti locali. La giunta precedente del Pd, invece, si era tagliata il compenso del 10%, destinando il denaro risparmiato a un fondo per il sostegno alle imprese cofinanziato dalla Camera di commercio. ''Noi abbiamo solo votato il tabellario di legge, stiamo parlando del nulla'' commenta Fabbri. La riduzione che era stata decisa dall'amministrazione precedente - aggiunge - è ''demagogica. E' come se io facessi un comunicato per dire a tutti che pago l'abbonamento del mio telefono o faccio beneficenza. La polemica, già scoppiata nei mesi scorsi, torna in ballo solo perché, tra poco, ci sono le elezioni regionali e siamo in campagna elettorale".