FI, Berlusconi fa 'scudo' sul partito.Opa Renzi? Sono assolutamente tranquillo

"L'opa di Renzi su Forza Italia? Sono assolutamente tranquillo": lo ha detto Silvio Berlusconi rispondendo ai giornalisti oggi pomeriggio ad Assisi dopo una visita al Sacro Convento. Il leader di FI è in Umbria in vista delle prossime elezioni regionali. "Qualcuno, anche dei miei, ha detto, come ho letto, che sabato ci siamo consegnati a Salvini. E' esattamente il contrario". Così Silvio Berlusconi parlando sempre con i giornalisti. Salvini e Meloni "hanno dichiarato pubblicamente di essere parte della nostra coalizione unita. Hanno voluto non chiamarla centrodestra. Avevo proposto Casa delle libertà, hanno scelto Casa degli italiani e va bene. Sono io, con Forza Italia, che ha sempre sottolineato, tutto il tempo, l'assoluta necessità che la coalizione della nostra parte politica anti sinistra e anti comunista fosse unita", ha aggiunto. "Sono salito e sceso dal palco, dopo la manifestazione, soddisfatto, dopo la manifestazione, di aver raggiunto un obiettivo fondamentale", ha detto ancora.