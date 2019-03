Fi, "Berlusconi rompa con il ragazzotto Salvini e tornerà protagonista"

Dopo la vittoria di Nicola Zingaretti alle primarie, Forza Italia dovrebbe cercare un'alleanza con il Pd visto che la Lega di Matteo Salvini intende governare per cinque anni con i 5 Stelle?

"L'attuale quadro politico vede i populisti al 60% e la sinistra del Pd che sta riprendendo quota. L'area politica non presidiata è quella del centro".

Quindi?

"Forza Italia non deve più inseguire Salvini ma nemmeno provare un'alleanza con la sinistra, nemmeno con la parte renziana, deve solo presidiare il centro".

Gianfranco rotondi



Per fare che cosa?

"Da sola Forza Italia può vincere le prossime elezioni politiche, basta che dica stop ad ogni alleanza con la Lega".

E con chi può allearsi quindi Forza Italia?

"Ci siamo noi, la Democrazia Cristiana, l'Udc e tanti movimenti e sigle pronti a ricostruire il centro".

Che cosa dovrebbe fare Silvio Berlusconi?

"Lanciare una Woodstock del centro, non un congresso, per dire che Forza Italia non si allea né con la sinistra né con i populisti. Berlusconi è una rockstar e deve chiamare a raccolta tutti gli artisti italiani e i rappresentanti della cultura. D'altronde lui è un grande editore: chiami artisti, poeti, eroi, santi. Bisogna ricominciare dall'inizio, Salvini ha scelto il M5S ma non per questo ora ci si deve buttare a sinistra".

E così Berlusconi può vincere le prossime elezioni?

"Berlusconi è una rockstar, promuova una Woodstock dove si esprimano tutti i talenti inespressi. Mentre il governo e la Lega parla di cazzate come i barconi, noi chiamiamo i geni dell'arte e della cultura ad esprimere il loro talento. Questi saranno poi i deputati e i senatori della prossima legislatura".

Progetto ambizioso...

"Molti anni fa il pentapartito aveva il 57% dei voti, destra e sinistra sono una minoranza in Italia. Se Berlusconi improvvisamente sposta il discorso dagli schemi attuali alla cultura i valori del centro sono prevalenti. Quando Berlusconi parla della Cina e delle prospettive future legate al gigante asiatico gli altri non lo capiscono e parlano di temi contingenti come i barconi in mezzo al mare. Sulla cultura Berlusconi non è inseguibile proprio perché è un grande uomo di Stato che ha un'esperienza di 25 anni, gli altri come Salvini sono solo ragazzotti".

Quale sarebbe il ruolo dell'ultraottantenne Berlusconi? Non sarebbe il caso di cercare un erede per Forza Italia?

"Lui è il valore aggiunto. Con la sua esperienza ha l'occhio lungo che solo gli anziani posseggono. Chi ha 80 anni guarda alla generazione futura, chi ne ha 40 guarda al proprio futuro immediato. Quella attuale è la stagione di Berlusconi migliore e può ancora dare tanto, ma serve chiudere subito ogni tipo di alleanza con la Lega, senza però aprire a sinistra".