'Fi centrista? Non è la strada giusta'.Il leader dei giovani contro Berlusconi

Forza Italia sempre più divisa. Questa volta a far traballare la "stabilità" degli Azzurri il Segretario nazionale giovani che, esplicitamente con un post su Facebook, si lascia andare ad un fermo commento sul futuro del partito schierandosi apertamente contro Silvio Berlusconi. O meglio, contro quella spinta centrista che sta animando alcuni esponenti della compagine forzista che trovano nell'ex Cavaliere ancora un vero punto di riferimento nonostante la deviazione da quelli che erano gli ideali storici del partito.

Un'accusa più o meno esplicita quella di Stefano Cavedagna che attacca le parole di Berlusconi che poco tempo fa ha presentato la sua nuova idea politica, il partito-sostituto di Forza Italia, "Altra Italia".

"Credo sia giunto il momento di chiamare a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte di questa “altra Italia”, le realtà organizzate, le forze politiche, gli amministratori locali, le associazioni, le realtà civiche che avvertono questo vuoto" ha dichiarato.

Il leader azzurro però ci tiene a precisare: "Altra Italia è una federazione fra soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, alternativo alla sinistra, ancorato ai valori liberali e cristiani".

Piccata e schietta la risposta del Segretario nazionale giovani che, come basito da questo cambio di tendenza, risponde sui social: "Purtroppo sento parlare di Forza Italia come asse portante di una nuova federazione di centro (CENTRO!). Se avessi voluto fare politica con il centro e con il PD, lo avrei fatto sin da subito. A Bologna convenica anche!", aggiunge inoltre "Non credo che questa strada sia quella giusta".