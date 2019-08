Fi, chi aderisce a Toti è fuori. I nomi di chi verrà espulso dal partito

FI, chi aderisce ad associazione Toti verra' espulso

"Il coordinamento di presidenza di Forza Italia prende atto della costituzione dell'associazione Cambiamo, promossa da Giovanni Toti, che nasce su presupposti divisivi e con finalita' totalmente incompatibili e inconciliabili con l'iniziativa politica di FI". Lo si legge in una nota di FI. "Si ritiene quindi che i dirigenti di FI che abbiano partecipato alla costituzione dell'associazione "Cambiamo" o che in futuro decidano di aderirvi debbano considerarsi decaduti dai loro incarichi in FI". Si attivera' "l'espulsione" di chi aderisca a Cambiamo

"Si ritiene quindi che, obbedendo a un principio di lealta' e trasparenza, i dirigenti di Forza Italia che abbiano partecipato alla costituzione dell'associazione "Cambiamo" o che in futuro decidano di aderirvi debbano considerarsi decaduti dai loro incarichi in Forza Italia, anche per quanto riguarda gli incarichi nei gruppi parlamentari. In assenza di iniziative autonome e nel presupposto della totale incompatibilita' con "Cambiamo" saranno inoltre immediatamente attivati gli organi statutari per l'espulsione da Forza Italia di chi ha aderito o aderira' all'associazione", conclude la nota di Forza Italia.

I nomi dei forzisti che hanno abbandonato Forza Italia e che hanno aderito a Toti

Tra i big forzisti che hanno aderito all'associazione Cambiamo, oltre a Mara Carfagna, Massimo Vittorio Berruti, Gaetano Quagliariello e Luigi Vitali anche il senatore Paolo Romani, che si affianca così ai nomi di Antonello Ranise, Gianluca Gramondo di Diano Marina, Gianni Rolando di Ventimiglia, Patrick Novembre di Bordighera. Per quanto riguarda gli amministratori locali, figurano, oltre al Sindaco di Taggia Mario Conio e il Sindaco di Badalucco Matteo Orengo, il Sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso, il vicesindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, il Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, il Sindaco di San Lorenzo al Mare Paolo Tornatore.