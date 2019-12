FI, Gelmini contro Carfagna: "Impegniamoci nel partito non in associazioni"

“Credo che in questo particolare momento si debba investire ogni energia e risorsa nel partito e non in nuove associazioni, seppur legittime”. In un intervista a Il Giornale, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, replica così all’iniziativa di Mara Carfagna che ha varato la nuova associazione Voce libera. E sempre alla Carfagna che ha ribadito la volontà di “portare un contributo di idee”, Gelmini replica: ”Immagino quindi che tornerà a sedersi al tavolo del gruppo dirigente. Mica ci manderà una e-mail…”.

Quanto agli alleati della Lega, la capogruppo di FI, dice invece il partito di Berlusconi “non è appiattita su nessuno” perché “il centro-destra l’ha inventato Berlusconi” e “noi non ci siamo accodati alla Lega, semmai è Salvini che ha cercato di impossessarsi dei nostri temi: tasse, giustizia, burocrazia, infrastrutture”. “Noi siamo quelli della legge Biagi, della legge obiettivo sulle grandi opere, dell’alta velocità, dell’aumento delle pensioni minime e del milione di posti di lavoro” ribadisce, senza per questo voler “vivere di nostalgia, né essere pigri o immobili”.

Ma “è chiaro – poi chiosa – che se ci guardiamo l’ombelico e litighiamo fra noi, altri occupano il nostro spazio”, zanche perché “siamo gli unici a poter rappresentare gli interessi delle imprese e dei lavoratori, l’impegno per la crescita e la rivolta contro l’oppressione fiscale e burocratica, lo sviluppo del Mezzogiorno...” afferma Mariastella Gelmini.