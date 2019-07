Fi: Toti e Carfagna da Berlusconi, il governatore: "Le primarie si faranno"

"Le primarie del partito? Prima o poi ci saranno ma non le posso fare da solo". Così il governatore della Regione Liguria e coordinatore nazionale di Forza Italia, Giovanni Toti, al termine della riunione con il leader di Fi Silvio Berlusconi e l'altra coordinatrice azzurra Mara Carfagna. Forza Italia - spiega Toti - deve cambiare se stessa, fare una rivoluzione culturale, 'bombardare il quartier generale' in qualche modo, deve mettere in discussione tutto e tutti a partire dalle idee e dalla classe dirigente".

Mara Carfagna domani non andra' alla convention dell'altro coordinatore di Forza Italia Giovanni Toti al teatro Brancaccio di Roma "perche' non e' una manifestazione di partito ma uno spazio di confronto libero e costruttivo a cui guardero' con interesse", ha detto dopo il vertice a tre con Silvio Berlusconi e Giovanni Toti a Palazzo Grazioli, secondo quanto si apprende. La vice presidente della Camera e' certa che "Toti sapra' indirizzare la riflessione verso idee costruttive, e lo fara' in totale liberta'".