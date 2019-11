Fi: "Unità nazionale? Conte comico. Disastro ex Ilva colpa del governo"

"Il premier Conte e il suo governo hanno determinato il disastro e il fallimento dell'ex Ilva facendo scappare gli investitori. Hanno questa enorme responsabilità". Il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini, intervistato da Affaritaliani.it, risponde all'appello all'unità nazionale lanciato dal presidente del Consiglio per salvare l'acciaieria di Taranto. "La maggioranza e il governo hanno tolto l'immunità penale con il cosiddetto Decreto Salva-Impresa, da noi ribattezzato Ammazza-Impresa, stralciando dallo stesso Decreto in Commissione il 21 ottobre l'immunità penale con il voto dei partiti di Zingaretti, Renzi e Di Maio. Hanno regalato ad ArcelorMittal il pretesto per andarsene dall'Italia. Noi abbiamo già presentato emendamenti per reintrodurre lo scudo e siamo pronti, come Centrodestra e non solo come Forza Italia, a fare la nostra parte per salvare l'ex Ilva. Però finora il governo non ha messo sul tavolo alcuna proposta. Noi siamo dalla parte degli operai, dell'impresa e del diritto del nostro Paese di continuare a produrre e vendere acciaio. Se la maggioranza farà una proposta la valuteremo, ma questo è un chiaro fallimento del governo ed è comico - sottolinea il presidente dei deputati azzurri - che ora Conte venga a chiedere l'unità nazionale dopo che lui e il suo esecutivo hanno determinato il disastro dell'ex Ilva".



La Gelmini prosegue affermando che "il fallimento è figlio dell'ideologia anti-impresa del Movimento 5 Stelle, sorprende che il Partito Democratico e Renzi assecondino questa spinta suicida dei grillini che sta ammazzando l'economia italiana". E infine, sull'ipotesi della nazionalizzazione dell'ex Ilva, il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio afferma: "Adesso non se ne può parlare, è prematuro. Prima bisogna vedere come finisce la vertenza".