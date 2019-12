Fico ha la colf in nero. E lo premiano. Si dimetta

Avevo 33 anni quando nella cornice fantastica delle Scuderie Granducali di Seravezza (Lucca) Nonna Betta, moglie di Antonino Caponnetto, mi regalò una dedica impressa direttamente sul suo libro "Eroe contromano in difesa della legalità": "Marco porta sempre avanti i valori che coltivi ed in cui il nonno credeva volontà, forza, coraggio, purezza, amore".

Fu il più grande onore della mia vita il fatto che Nonna Betta riscontrasse in me simili ideali e sentimenti.

I più giovani non lo sapranno, ma Caponnetto fu colui che guidò il Pool Antimafia, lo stesso di Falcone e Borsellino e grazie al suo lavoro si svolse il noto maxiprocesso che portò all'arresto ed alla condanna di centinaia di mafiosi, l'intera Cupola siciliana (e non solo) fu decapitata.

Stimolato dal riconoscimento della signora Caponnetto pochi anni dopo cercai di combinare qualcosa di concreto e mi iscrissi ad una associazione che si occupava di contrasto alla criminalità organizzata e che portava nel nome il termine "Legalità"; ben presto me ne andai comprendendo che questo gruppo, come probabilmente altri simili, non era altro che una anticamera, l'ennesimo pollaio d'allevamento, per giovani arrivisti del Partito Democratico (tutti con le stesse facce delle attuali sardine).

Chiusi l'esperienza nonostante avessi la possibilità di dirigere sull'intera costa Toscana un mio "distaccamento".

Sono rimasto profondamente amareggiato nell'apprendere che (in questi tempi bui) il "Premio Borsellino" è stato conferito al Presidente della Camera Roberto Fico: ciò è avvenuto pochi giorni dopo che il giudice ha dichiarato quest'ultimo colpevole di non aver pagato i contributi alla Colf (evasione).

Le associazioni dietro questo premio gli hanno riconosciuto "impegno per la legalità" (http://www.napolitoday.it/politica/roberto-fico-premio-borsellino.html; https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/307758/mafia-a-fico-il-premio-borsellino-2019-2.html ).

Il Presidente Fico ha dichiarato che non si fermerà mai...io penso invece che si dovrebbe fermare immediatamente (dimettere).

Purtroppo ho perso l'articolo con la lista dei decisori di questo premio ma ricordo erano coinvolte diverse associazioni tra cui alcune riguardanti il mondo della Scuola (Dirigenti scolastici ecc).

Ps:

Il M5s attacca (giustamente) gli evasori ed espelle chi si macchia di simili condotte: perché Roberto Fico è ancora lì e nessuno lo rimarca?

Ma ancora peggio: come mai i grandi giornalisti non hanno rilevato l'inopportunità del conferimento del premio a Fico?