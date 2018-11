Fico: la libertà di stampa sarà sempre tutelata

"La libertà di stampa ha grande valore", afferma Sergio Mattarella durante un incontro con un gruppo di studenti al Quirinale a due giorni dalle parole contro la stampa dai 5 Stelle, a seguito della sentenza su Virginia Raggi. Il Capo dello Stato spiega qual è il suo atteggiamento nei confronti degli articoli, più o meno graditi che siano. "Al mattino leggo i giornali: notizie e commenti, quelli che condivido e quelli che non condivido e forse questi secondi per me sono ancora più importanti. Perché è importante conoscere il parere degli altri, le loro valutazioni. Quelli che condivido sono interessanti, naturalmente e mi stanno a cuore; ma quelli che non condivido sono per me uno strumento su cui riflettere. E per questo ha un grande valore la libertà di stampa, perché, anche leggendo cose che non si condividono, anche se si ritengono sbagliate, consente e aiuta a riflettere".

E nelle stesse ore si registra un intervento di entrambi i presidenti delle Camere. Uno dei due, Roberto Fico, è peraltro proprio un esponente dei Cinquestelle: "C'è la Costituzione, la libertà di stampa è tutelata e sarà tutelata fino alla fine, ma negli ultimi trenta anni è mancata una cultura generale dell'indipendenza ed è un tema che va affrontato perchè la stampa influenza la politica e i politici influenzano i giornalisti", ha detto a margine di un appuntamento a Napoli. "Abbiamo bisogno come Paese di uscire fuori dallo scontro costante da parte di tutti. Bisogna riuscire ad avere un altro tipo di dialogo, e questo vale per tutti gli attori coinvolti".

La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, dice che "il giornalismo parlamentare ha rappresentato nella nostra storia nazionale un pilastro della democrazia liberale". Parole pronunciate in occasione del seminario "Stampa, comunicazione politica, social media, deontologia", che si è svolto oggi in Senato.

Il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, si è detto "fiero di essere giornalista. Senza libera stampa, non esiste democrazia. Ci sono preoccupanti segnali in Europa contro la libertà d'informazione. Il Parlamento europeo respinge ogni minaccia ai giornalisti e ricorda il sacrificio di Daphne Caruana Galizia".

Il presidente della Vigilanza, Alberto Barachini, chiede a Di Maio di intervenire in Commissione: "Le accuse ai giornalisti formulatenegli ultimi giorni da diversi esponenti del Movimento Cinque Stelle sono infamanti e non possono essere accettate in una moderna democrazia. Tali accuse acquistano una particolare gravità se provenienti da soggetti che rivestono cariche governative. Voglio esprimere, pertanto, la mia solidarietà a tutti i colleghi che ogni giorno, anche rischiando la vita, lavorano a tutela del diritto dei cittadini di essere informati, svolgendo una funzione di interesse generale".