Fico: "Legge sul conflitto di interessi resta una priorità"

"La legge sul conflitto d'interessi per me resta una priorita'. E' li' che si e' innescato il senso buio dell'informazione". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando la stampa parlamentare per lo scambio di auguri natalizi. "Non puo' funzionare cosi' - ha proseguito - e non e' una legge solo per Berlusconi o Mediaset. Serve legge una forte seria e vera".

Editoria, Fico: "Finanziamenti hanno provocato flusso ingiusto"

"I finanziamenti all'editoria hanno creato un flusso economico in parte ingiusto e ingiustificato, ma questo non significa che le piccole cooperative e i piccoli giornali non debbano essere aiutati dallo Stato". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando la stampa parlamentare per lo scambio di auguri natalizi. "Bisogna comprendere - ha aggiunto - come andare nella giusta direzione, ripulire alcune situazioni e dare una mano a determinate situazioni. La Costituzione tutela al 100% la liberta' di espressione ed il giornalismo. Da presidente della Vigilanza - ha concluso - ho voluto una Rai di merito, indipendente, senza influenze sia da parte dei politici sia da parte degli stessi giornalisti".