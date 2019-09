Fiducia, il Conte II supera il Conte I. Il governo piace più al Pd che ai 5S

Il 69% degli elettori del Pd approva la nascita del governo Conte II, mentre tra gli elettori del M5S il consenso si ferma al 51%. E' quanto emerge da un sondaggio di Swg per Kratesis, realizzato tra il 29 agosto e il 2 settembre, prima quindi che si conoscesse la composizione dell'esecutivo.



Tra gli elettori Dem i contrari al nuovo governo sono appena il 25%, mentre il 6% non si esprime. Assai superiori, il 40%, i contrari tra gli elettori del M5S, mentre il 9% non si pronuncia. La figura del premier Conte ricompatta tuttavia i sostenitori pentastellati. E' infatti il 94% di loro (86% il 29 luglio) ad esprimergli fiducia, che comunque è alta anche tra gli elettori Democrat: 65% contro appena il 16% del 29 luglio.



Crolla invece la fiducia in Conte da parte dei sostenitori della Lega, dal 62% di fine luglio all'attuale 24%. Nel complesso il presidente del Consiglio raccoglie la fiducia del 51% dell'intero corpo elettorale rispetto al 45% del 29 luglio. L'improvvisa apertura della crisi da parte di Matteo Salvini è stata condivisa dal 66% degli elettori della Lega, tra i quali il 18% si dichiara dubbioso e l'8% contrario, mentre il restante 8% non dà un giudizio.



Il sondaggio è stato effettuato con metodo CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1.5000 soggetti maggiorenni.