Fiducia nei leader, Conte è il più apprezzato. Salvini rincorre ma...

Fiducia nei leader, Giuseppe Conte è ancora il più apprezzato

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio politico Ixé per la trasmissione di Rai 3 Carta Bianca, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ancora il leader con più fiducia da parte degli italiani. Il 39% degli intervistati per l’esattezza. A rimorchio il leader della Lega Matteo Salvini che negli ultimi mesi ha recuperato parecchi punti rispetto a Conte ma si ferma, al momento, al 37%. In terza posizione, solida come mai, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con il 33%. Qualche punto percentuale più sotto troviamo il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che ha la fiducia del 27% degli intervistati. In quinta posizione c’è il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio con il 23%. Silvio Berlusconi è sesto in classifica e ha il 19% della fiducia degli italiani. Fanalino di coda Matteo Renzi con il 14% dei consensi.





Analoghi gli andamenti nelle intenzioni di voto dove la Lega nell'ultimo mese non ha smesso di crescere, raggiungendo questa settimana il 32,6%, portando il centrodestra (contando il 9,6% di Fratelli d'Italia, il 7,3% di Forza Italia e poco meno dell'1% di Toti) ad oltre il 50% dei consensi. Nonostante questi dati, la maggioranza relativa (45%) degli italiani confida nella capacità dell'attuale Governo di evitare la chiusura dell'ex Ilva di Taranto