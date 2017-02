Filippo Bubbico "polizza governativa"

Nelle analisi inclite e meno inclite condotte in questi giorni sulla “fenomenologia del Pd” è passata in secondo piano quella sulla figura di Filippo Bubbico, sottosegretario all’Interno del governo e polizza assicurativa dello stesso nel mare procelloso che agita la politica italiana.

La cosa è passata inosservata ma non è da poco.

Che gli scissionisti appoggiassero il governo era certo, tanto per dare fastidio a Renzi; e quindi era parso strano che Speranza a caldo avesse detto che avrebbero appoggiato o no il governo valutando i singoli provvedimenti.

Poi la frase ardita è stata corretta in un appoggio incondizionato cementato dalla presenza di uno di loro, appunto Bubbico, in un ruolo importante della compagine governativa.

A questo punto il gioco è chiaro: a Renzi conviene far cadere velocemente Gentiloni e agli scissionisti più gli “altri” cioè FI e chi non vuole votare subito conviene tenerselo possibilmente fino a fine legislatura così ci si cucca anche la pensione che di questi tempi non fa mai male anche con il contributivo.