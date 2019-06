Firenze, Nardella sistema il pasticcio delle quote rosa. Ecco la giunta

Esce l'ex ambasciatore Marco Del Panta, 'rientra' Alessia Bettini, l'assessore all'Ambiente dello scorso mandato. Varata quattro giorni dopo il trionfo al primo turno, in tempi ancora piu' record il sindaco di FIRENZE Dario Nardella e' costretto a metter mano alla giunta prima del suo esordio. Questione di donne. Troppo poche quelle nominate dal primo cittadino secondo la normativa sulle Citta' metropolitane vigente datata 2014 (serve almeno il 40% di donne nelle giunte dei Comuni sopra i tremila abitanti), visto che le quote rosa nella sua squadra a dieci sono solo tre e non quattro. Una vera 'grana' per Nardella, come ha messo in luce in mattinata 'Repubblica FIRENZE'.



Un 'caso' risolto con l'avvicendamento tra Del Panta e Bettini. Il sindaco "si e' incontrato con Marco Del Panta dal quale ha ricevuto, con grande senso di responsabilita', la disponibilita' a rimettere nelle sue mani l'incarico di assessore, ringraziandolo per la fiducia accordata". Di conseguenza, e' scritto in una nota del Comune, "ha accolto la proposta del sindaco di conferirgli, una volta insediatosi in Consiglio comunale, un incarico speciale nei seguenti settori: relazioni internazionali, politiche europee, attrazione degli investimenti, alta formazione, cooperazione allo sviluppo". Pertanto Nardella decide di non assegnare le deleghe originariamente previste per Del Panta, che sara' proposto per far parte "della delegazione dei consiglieri candidati al Consiglio metropolitano e, in caso di successo, ad affidargli le deleghe corrispondenti a livello metropolitano".



A Bettini, quindi, il sindaco assegna la delega alla Bellezza della citta', precedentemente assegnata all'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, ma anche il progetto sugli orti sociali. Inoltre Partecipazione, Cittadinanza attiva e Beni comuni, tre capitoli conferiti fino a ieri pomeriggio ad Alessandro Martini. Alla consigliera, inoltre, vanno le quattro deleghe che Nardella si era tenuto per se': Attuazione del programma, Pianificazione strategica, Statistica, Smart city.