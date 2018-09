Fitto e i fedelissimi in Fratelli d'Italia.Porta chiusa da Lega e Forza Italia

È tutto pronto per la corsa alle elezioni europee: questa volta Raffaele Fitto corre con la sua ex compagna di governo (quando il premier era Berlusconi), Giorgia Meloni. Nei mesi scorsi Corrieresalentino.it lo aveva anticipato: il leader di Noi con l’Italia non aveva altra scelta. La Lega e Forza Italia si sono rivelate strade impercorribili per Raffaele Fitto: l’esperienza delle parlamentari è stata devastante per il leader maximo (una corsa nel baratro tra ex di vari partiti). Questa è l’ultima carta per i fittiani. Giorgia Meloni - come scrive Gaetano Gorgoni su www.corrieresalentino.it - vuole fare come ha fatto Salvini quando ha imbarcato Marti: far crescere i consensi unendosi a leader territoriali. Ma il consenso di quelli che furono grandi leader è ancora così alto. Meglio non fare mai nulla per scontato: D’Alema docet.



L’ex premier è stato spazzato via da un gruppo di ignoti fino all’altro ieri, nel collegio in cui per decenni aveva dominato. Fitto si gioca il tutto per tutto ed entrerebbe nel partito sfruttando l’amicizia con La Russa e Giorgia Meloni: se non entrerà nel Parlamento europeo, sarà la fine della sua carriera politica. L’ex leader del centrodestra pugliese ha già perso buona parte delle sue truppe e non può permettersi sbagli: tra i forzisti, senza accordi favorevoli per le europee, la vita è dura. Giorgia Meloni potrebbe annunciare questo nuovo ingresso per domani a Roma, nel Congresso di Gioventù Nazionale. L’unico guaio è che a Lecce in troppi aderenti a Fratelli d’Italia dovranno turarsi il naso. Altri andrebbero via. È proprio questo il punto: la base accetterà? Oppure Fitto vuole alzare la posta per contrattare da una posizione più forte con Forza Italia?